"Bruchbude" sorgt für Chaos beim ORF

Das Hexenkessel in Zenica sorgt beim ORF für Ton-Probleme. Das Kommentatoren-Duo musste sich mitten auf der Fan-Tribüne sogar gegenseitig anschreien.

Dietmar Wolf war nicht glücklich kurz vor dem Anpfiff. "Ich weiß nicht, ob uns irgendwer hört. Es ist ein Hexenkessel hier", sagte er. Die ORF-Kommentatoren mussten die Zuschauer vor den Empfangsgeräten fast anschreien, um überhaupt von ihnen gehört zu werden.

Experte Roman Mählich war zu Beginn nicht einmal zu verstehen. Das alte Stadion von Zenica sorgte für einen chaotischen Start im Quali-Kracher. Im Übertragungswagen wurde alles versucht. Trotzdem waren die ersten Töne der österreichischen Bundeshymne kaum zu hören.

Problem wurde gelöst

Das kleine, enge und baufällige "Bilino Polje" sorgte für eine beeindruckende Atmosphäre. Wolf warnte: "Wir sitzen hier wirklich mitten in den Fans der Bosnier. Wenn's hier laut wird, wird es auch bei uns laut über die Mikrofone."

Der Öffentlich-Rechtliche konnte mit dem Anpfiff das Problem lösen. Die beiden Kommentatoren waren über die komplette Partie klar und deutlich zu verstehen, sowie die laute Atmosphäre.