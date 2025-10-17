Foda-Bleibt! Ex-ÖFB-Coach verlängert im Kosovo bis 2027

Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda hat seinen Vertrag als Kosovo-Nationalcoach bis 2027 verlängert. Der Deutsche holte in 17 Spielen elf Siege und führt das Team auf Play-off-Kurs zur WM 2026.

Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda bleibt dem kosovarischen Fußball-Verband noch zwei weitere Jahre erhalten. Wie der Verband am Freitag bekannt gab, wurde die Zusammenarbeit mit dem Deutschen offiziell bis Ende 2027 verlängert. Die Einigung war bereits Anfang Oktober erzielt worden.

Erfolgreiche Bilanz unter Foda

Foda hatte den Posten im Februar 2024 übernommen und seither eine beeindruckende Bilanz vorgelegt: In 17 Spielen holte der Kosovo unter seiner Führung elf Siege bei fünf Niederlagen. Diese Erfolgsquote überzeugte den Verband von einer vorzeitigen Vertragsverlängerung.

WM-Play-off in Reichweite

In der laufenden WM-Qualifikation liegt der Kosovo als Zweiter der Gruppe hinter der Schweiz auf Kurs ins Play-off für ein Ticket zur Endrunde 2026. Die Mannschaft hat damit realistische Chancen, erstmals an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Fodas Trainerteam wird von Robert Ibertsberger, Atdhe Nuhiu und Thomas Kristl komplettiert.