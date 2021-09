Foda zittert vor Tagen der Wahrheit

Vor den Duellen mit Färöern und Dänemark ist Franco Foda gehörig unter Druck.

Drei Pleiten aus den letzten vier WM-Qualifikationsspielen, der direkte Weg nach Katar außer Reichweite – das ÖFB-Team steckt in der Krise. Sind die Tage von Teamchef Franco Foda gezählt? Der Deutsche gibt heute sein Aufgebot für das nächste Quali-Doppel auf den Färöern (9. Oktober) und daheim gegen Dänemark (12. Oktober) bekannt. Es könnte sein Letztes sein, denn an der ÖFB-Spitze steht ein Machtwechsel bevor.

Milletich will sich »nach Alternativen umsehen«

ÖFB-Präsident Leo Wintner macht für seinen designierten Nachfolger Gerhard Milletich Platz, der sich im Wahlausschuss gegen Roland Schmid durchsetzte. Die offizielle Amtsübergabe erfolgt am 17. Oktober bei der Ordentlichen Bundeshauptversammlung des ÖFB in Velden – und damit nur wenige Tage nach den beiden Spielen.

Fix ist Fodas Ablöse zwar noch nicht, Milletich stellte dem Teamchef aber bereits indirekt die Rute ins Fenster. Neben einem Gespräch mit Foda wolle er „Sportdirektor Peter Schöttel und die ÖFB-Sportkommission bitten, sich am Markt nach Alternativen umzusehen“, sagte Milletich nach seiner Wahl. Ein Vertrauens­beweis klingt anders.

Vorzeitige Ablöse wäre für ÖFB kostspielig

Bei einer möglichen Ablöse stellt sich beim ÖFB aber auch die Kostenfrage. Die Verträge von Foda und dessen Co-Trainern laufen bis zum Ende der WM-Quali. Schöttel ver­sicherte im Juli, Foda würde auch bis zum Ende der Play-offs im März im Amt bleiben. Dort wird es für David Alaba & Co. um die letzte Chance auf das WM-Ticket gehen. März ist aber noch weit weg – Foda muss jetzt gegen Färöer und Dänemark liefern.