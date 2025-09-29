Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
israel
© Getty Images

Nach der Türkei

Nächstes Land fordert Israels Ausschluss aus dem Weltfußball

29.09.25, 20:23
Teilen

Nach dem türkischen fordert nun auch Norwegens Fußballverband den Ausschluss Israels aus internationalen Fußball-Wettbewerben. 

"Wir setzen uns derzeit dafür ein, dass Sanktionen gegen Israel verhängt werden. Wir sind der Meinung, dass dies notwendig ist, um die Regeln einzuhalten", meinte Verbandspräsidentin Lise Klaveness am Montag in einem norwegischen Podcast. "Persönlich denke ich, dass, wenn Russland ausgeschlossen ist, auch Israel ausgeschlossen werden sollte."

Die UEFA will nach übereinstimmenden Berichten in dieser Woche über eine Suspendierung Israels abstimmen. Norwegen trifft in der WM-Qualifikation am 11. Oktober in Oslo auf Israel. Mit einem Heimsieg sind die bisher makellosen Norweger bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Jahr dabei.

Weltweite Kritik

Klaveness, die auch im UEFA-Exekutivkomitee sitzt, meinte dazu: "Es ist zunächst einmal unglaublich schwierig, gegen ein Land zu spielen, in dessen Zusammenhang das Wort Genozid fällt. Denn schließlich sind es immer noch ihre Flagge und ihre Nationalhymne, die präsentiert werden."

Israel liegt in der WM-Quali-Gruppe I der UEFA hinter Norwegen und Italien auf Platz drei. Israels Regierung sieht sich wegen des Vorgehens im Gazakrieg weltweit mit Kritik konfrontiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden