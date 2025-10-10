Alles zu oe24VIP
Haaland
© Getty

WM-Chance:

Norwegen kann gegen Israel Ticket lösen

10.10.25, 13:04
Norwegen kann am Samstag gegen Israel den großen Schritt zur Fußball-WM 2026 machen. Die Skandinavier sind noch ohne Punktverlust, doch das Spiel in Oslo wird von Sicherheitsbedenken überschattet.

Norwegen steht am Samstag (18.00 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) vor dem möglichen Durchmarsch zur Fußball-WM 2026. Die Skandinavier können gegen Israel im Osloer Ullevaal-Stadion den großen Schritt Richtung Endrunde machen - das erste Mal seit der EM 2000. Doch die Partie wird von massiven Sicherheitsbedenken überschattet.

Sicherheitsvorkehrungen massiv erhöht

"Wir tun zehnmal mehr als bei einem normalen Länderspiel", sagte Verbandspräsidentin Lise Klaveness dem Rundfunksender NRK. Die NFF-Chefin hatte sich zuvor für einen Ausschluss Israels ausgesprochen: "Persönlich bin ich der Meinung, dass - wenn Russland ausgeschlossen worden ist - auch Israel ausgeschlossen werden sollte." Trotzdem betonte sie die Willkommenskultur für israelische Fans.

Haaland in Torlaune

Sportlich herrscht in Norwegen Euphorie. Das 11:1 gegen Moldawien war der achte Sieg in Folge, mit fünf Toren erhöhte Erling Haaland seine Ausbeute auf 48 Tore in 45 Länderspielen. Mit drei Verlustpunkten und 16 Toren Vorsprung auf den härtesten Konkurrenten ist die WM zum Greifen nah.

Historische Chance nach langer Durststrecke

Die letzte Endrunden-Teilnahme liegt 25 Jahre zurück. Zwischen 1994 und 2000 qualifizierte sich Norwegen für drei große Turniere, seither blieb das Team stets in der Qualifikation hängen. Nationalcoach Stale Solbakken forderte von seinen Spielern den Willen, "sich aufzuopfern". Der kämpferische Aspekt, der früher selbstverständlich war, ist mit den technisch hervorragenden Akteuren heute nicht mehr gegeben.

