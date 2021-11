ÖFB: Foda gibt heute Kader bekannt

Für Österreich geht es in der WM-Quali um nichts mehr - zwei Spiele stehen dennoch für die ÖFB-Kicker an.

Am heutigen Freitag (ab 12 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker) gibt Teamchef Franco Foda seinen Kader für die letzten beiden Spiele in der WM-Qualifikation in Klagenfurt gegen Israel (12.11.) und Moldawien (15.11.) bekannt. Die beiden Partien haben jedoch keinerlei Bedeutung mehr, zumindest aus tabellarischer Sicht. Für Österreich ist eine Qualifikation nur noch über die Hintertür "Nations League" möglich.

Das Team könnte nun wieder einige Rückkehrer aufweisen. Zahlreiche Spieler, die zuletzt im Oktober fehlten, dürften wieder mit an Bord sein: Marko Arnautovic, Aleksandar Dragovic, Christoph Baumgartner, Philipp Lienhart und Andreas Ulmer konnten zuletzt wieder für ihre Klubs auflaufen. Nur Valentino Lazaro dürfte weiter ausfallen.

Die spannendere Frage ist allerdings, wen Foda diesmal zuhause lässt. ÖFB-Talent Yusuf Demir könnte aufgrund weniger Einsatzminuten bei Barcelona nicht mehr im Aufgebot sein. Ähnliches gilt für Augsburg-Legionär Michael Gregoritsch. „Wackelkandidaten“ sind wohl auch Kevin Danso, Dejan Ljubicic, Max Wöber, Alessandro Schöpf oder Philipp Mwene.

Und: Stellt sich der Deutsche noch einmal die Torwart-Frage? Geht Foda nach dem Leistungsprinzip vor, müsste er den bei der EM 2020 stark aufspielenden Daniel Bachmann wohl außen vor lassen. Bei Stammklub Watford hat der Wiener Neustädter seit dem Trainerwechsel kein "Leiberl" mehr. Sein letztes Spiel in der Premier League geht auf den er am 11. September zurück. Aktuell stellt Coach Claudio Ranieri lieber Ben Foster (38) zwischen die Pfosten. Dennoch ist anzunehmen, dass Foda seinem "Einser-Goalie" weiterhin Vertrauen schenkt.