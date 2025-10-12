Österreich kassiert bitteres Last-Minute-0:1 in Rumänien

Wie bitter! Nach dem 10:0 gegen San Marino kassierte Österreich ein Last-Minute-0:1 gegen Rumänien. Das Goldtor fiel in der 5. Minute der Nachspielzeit. Zwei Gruppenspiele vor Schluss hat die Rangnick-Elf somit die erste Niederlage kassiert, trotzdem ist die WM-Endrunde 2026 zum Greifen nah.

Die 5. Minute der Nachspielzeit in der Arena Nationala von Bukarest: Die Rumänen haben alles nach vorne geworfen. In der allerletzten Aktion katapultiert der eingewechselte Ghita den Ball nach Hagi-Flanke per Kopf in die Ecke - 1:0 für die Rumänen. Zum Gruseln!

Die Österreicher taten sich am Sonntag gegen die deutlich stärkeren Gegner aus Rumänien wesentlich schwerer als drei Tage zuvor gegen die "Pizzabäcker" (© Toni Polster) aus San Marino. Rekordtorschütze Marko Arnautovic blieb nach seiner 4-Tore-Show auf der Bank. Baumgartner kehrte nach Fersenproblemen in die Start-Elf zurück. Der offensive Mittelfeldmann bekam allerdings einiges ab und wurde in der letzten halben Stunde durch Grillitsch ersetzt.

Rumänien von Beginn an überlegen

Die erste Halbzeit gehört den Rumänen. Nach dem Schützenfest gegen San Marino kommen die Österreicher in Bukarest nur schwer in Fahrt.

Erst in der 37. Minute kommt Romano Schmid zum Abschluss - und säbelt den Ball meterweit übers Tor. Bei der gefährlichsten Chance der Rumänen nach einem Patzer von Lienhart grätscht Alaba den Ball zur Ecke (42).

Nach der Pause schalten die Österreicher einen Gang höher, es geht wild hin und her. Sabitzer hat das 1:0 am Fuß, doch Goalie Radu fischt den Ball aus dem Kreuzeck (50.).

60. Minute: Stange rettet Österreich

Nach knapp einer Stunde die Top-Aktion der Rumänen: Mihaila kommt nach Seiwald-Fehlpass an den Ball und zieht ab - Stange! Kurz später bessert Tormann Schlager einen Grillitsch-Schnitzer mit einer Super-Parade aus (69.).

Als sich die rund tausend rot-weiß-roten Fans und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger als VIP-Gast in der Arena schon auf die sechste Gruppenpartie ohne Niederlage einstellen, passiert es - 0:1 durch "Joker" Ghita (90.+5).

Zwei Gruppenspiele vor Schluss auf WM-Kurs

© oe24

Trotzdem hat Österreich die direkte WM-Qualifikation noch in der eigenen Hand. Vor den letzten beiden Spielen liegen Alaba & Co. nach zuvor fünf Siegen mit der klar besseren Tordifferenz 2 Punkte vor Bosnien und Herzegowina.

Weiter geht's am 15. November (18 Uhr/ORF1) auf Zypern - ohne die Gelb-gesperrten Alaba und Mwene.

Drei Tage später (18. November, 20.45 Uhr/ServusTV) droht uns zum Abschluss daheim im Wiener Happel-Stadion ein "Finale" gegen die Bosnier.