schottland
© Getty Images

WM-Party

Schotten-Jubel löste nach Traumtor Erdbeben aus

22.11.25, 13:41
Teilen

Schottland hat sich wie Österreich nach 28 Jahren wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Der Sieg gegen Dänemark löste großen Jubel aus. So groß sogar, dass offiziell ein Erdbeben ausgelöst wurde!

Die schottischen Fußballfans ließen wortwörtlich die Erde beben. Die nationale Erdbebenüberwachungsbehörde von Großbritannien hat am Dienstagabend Erschütterungen registriert.

Das "British Geological Survey" (BGS) konnte nach dem Traumtor von Kenny McLean von der Mittellinie ein "extrem kleines Erdbeben" dokumentieren. Ein zweites Mal bebte die Erde, als der Schlusspfiff erklungen war.

Riesiger Jubel

Laut dem BGS produzierte der Jubel 200 kW an Energie. Damit könnten zwischen 25 und 40 Autobatterien geladen werden.

Mit diesem Sieg feierten die Schotten, wie Österreich und Norwegen, ihre erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Vor allem in den sozialen Medien freute sich die "Tartan Army" sehr über den Erfolg.

