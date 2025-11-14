Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
Bundespräsident Alexander Van der Bellen
© APA/MAX SLOVENCIK

Quali-Finale

VdB trifft ÖFB-Team vor Spiel gegen Bosnien

14.11.25, 11:14
Teilen

Bundespräsident besucht Rangnick-Auswahl bei Abschlusstraining nächste Woche in Wien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen stattet dem österreichischen Fußball-Nationalteam nächste Woche vor dem möglicherweise entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien einen Besuch ab. Das Staatsoberhaupt wird am Montag vor dem Abschlusstraining im Ernst-Happel-Stadion in Wien mit der Mannschaft zusammentreffen, gab der ÖFB am Freitag bekannt. Empfangen werde Van der Bellen von ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll sowie der Verbandsspitze.

Das ÖFB-Team bereitet sich derzeit auf Zypern auf die abschließenden WM-Quali-Partien vor. Sollte die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick am Samstag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Limassol gegen Zypern gewinnen und Bosnien-Herzegowina im Anschluss (Spielbeginn 20.45 Uhr) nicht daheim gegen Rumänien gewinnen, hätten die Österreicher das Ticket für die Endrunde nächsten Sommer in Nordamerika bereits sicher. In allen anderen Fällen ist das folgende Duell mit Bosnien am Dienstag (20.45 Uhr/live ServusTV) in Wien entscheidend.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden