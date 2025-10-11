WM-Chance: ÖFB kann in Bukarest Quali fast fix machen

Das ÖFB-Team hat in Bukarest die Chance, die WM-Qualifikation 2026 fast unter Dach und Fach zu bringen. Ein Sieg gegen Rumänien könnte das Endrundenticket nahezu unausweichlich machen, warnte Teamchef Ralf Rangnick aber vor dem "spielstarken" Gegner.

Das ÖFB-Team steht in Bukarest vor einer historischen Chance. Bei einem Sieg gegen Rumänien am Sonntag (20.45 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker) könnte die WM-Qualifikation 2026 nahezu feststehen. Teamchef Ralf Rangnick zeigte sich nach dem 10:0 gegen San Marino überzeugt: "Lassen wir uns das nicht mehr nehmen."

Tabellenführung als Ausgangsposition

Österreich führt die Gruppe H mit zwei Punkten Vorsprung vor Bosnien-Herzegowina an und hat zudem ein Spiel in der Hinterhand. Die Tordifferenz von plus neun bietet zusätzliche Sicherheit. Die drittplatzierten Rumänen liegen bereits acht Punkte zurück und kämpfen um das WM-Play-off. Genau das macht sie laut Rangnick gefährlich: "Wir wissen, dass wir auf eine spielstarke, aber auch mit einer gewissen Körperlichkeit ausgestattete Mannschaft treffen."

Personelle Entscheidungen

Christoph Baumgartner, der das San-Marino-Spiel wegen Schmerzen im Fersenbereich verpasste, ist wieder einsatzfähig. "Er hat das komplette Abschlusstraining mitgemacht und keine großen Probleme mehr", bestätigte Rangnick. Marko Arnautovic hingegen ist fraglich: "Er hat ein bisschen Probleme, deswegen hat er nicht trainiert. Bei ihm müssen wir abwarten."

Schlager kehrt ins Tor zurück

Alexander Schlager wird anstelle von Patrick Pentz ins Tor zurückkehren. Rangnick betonte jedoch: "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, sich auf irgendjemand festzulegen." Schlager selbst kommentierte die Einser-Frage gelassen: "Die Frage stelle ich mir selbst gar nicht. Wir sind ein Tormannteam, das sich gegenseitig alles gönnt."

Positive Stadion-Erinnerungen

An die Arena Nationala haben die ÖFB-Kicker gute Erinnerungen. Dort gelang bei der EM 2021 mit dem 3:1 gegen Nordmazedonien der erste EURO-Sieg überhaupt, später wurde mit dem 1:0 über die Ukraine der Achtelfinaleinzug fixiert. Christoph Baumgartner erzielte damals das Siegtor gegen die Ukraine.

Mögliche Aufstellungen:

Rumänien - Österreich

Anpfiff: 20.45 Uhr

Stadion: Arena Nationala, Bukarest

Schiedsrichter: Massa/ITA

Rumänien: Radu - Ratiu, Burca, Ghita, Chipciu - Tanase, M. Marin, R. Marin - Man, Birligea, Mihaila

Es fehlen: Bancu (gesperrt), Dragusin (Kreuzbandriss), Stanciu (Oberschenkelverletzung), Dragus (Muskelverletzung), Borza (Zehenbruch)

Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Seiwald, Laimer - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch

Fraglich: Arnautovic (angeschlagen)

Es fehlen: Wimmer (Muskelfaserriss im Oberschenkel), X. Schlager (Aufbautraining nach Muskelfaserriss in der Wade), Trauner (Achillessehnenverletzung), Wöber (Muskelriss im Oberschenkel)

Live auf ServusTV.