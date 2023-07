Klub-Boss: So kam es zum Messi Mega-Deal

Der Besitzer von Inter Miami CF, Jorge Mas, sagte, er habe drei Jahre lang verhandelt, um Lionel Messi zum Major League Soccer Club zu holen.

Der argentinische Weltmeister von 2022 hat letzten Monat angekündigt, dass er nach zwei Spielzeiten bei Paris Saint-Germain als freier Mitarbeiter zu Inter Miami wechseln wird. "Im Jahr 2019, als Messi noch bei Barcelona war, haben wir angefangen, darüber nachzudenken, wie wir ihn holen können", sagte Mas der spanischen Zeitung El Pais.

Lange Verhandlungen

"Ich habe drei Jahre, anderthalb Jahre lang sehr intensiv daran gearbeitet. Es gab viele Gespräche mit Messis Vater und Agent Jorge. David Beckham, der Miteigentümer von Inter Miami, sprach mit Leo nur über Fußballthemen, weil er ein Spieler war."

Messi, 36, hatte zunächst eine Rückkehr zu Barca in Erwägung gezogen, dem Verein, den er 2021 aufgrund der Finanzkrise verlassen hatte, während er auch ein lukratives Angebot des saudi-arabischen PIF-Fonds für einen Wechsel zu Al-Hilal ablehnte. "Ich sah es Ende Mai als erledigt an", sagte Mas. "Ich wollte nicht, dass er sich unter Druck gesetzt fühlt. Wir hatten in Barcelona, Miami, Rosario, Doha ... gesprochen. Ich habe die ganze Weltmeisterschaft in Katar verbracht und Argentinien beobachtet.

Vetrag mit neuen Dimensionen

"Der Vertrag mit Apple war sehr wichtig, um das Geschäft abzuschließen." MLS-Übertragungspartner Apple kündigte kürzlich eine vierteilige Doku-Serie auf AppleTV+ über Messis Weg zur Weltmeisterschaft an, von seiner ersten Teilnahme am Turnier 2006 in Deutschland bis zum Gewinn der Trophäe im Jahr 2022 in Katar.

Messi, der sich im Urlaub befindet, soll bei Inter Miami einen Vertrag bis Dezember 2025 unterzeichnet haben, mit einer Option für 2026. Mas bestätigte, dass der Stürmer "zwischen 50 und 60 Millionen Pfund pro Jahr" verdienen wird.