Lionel Messi kauft sich Luxus-Wohnung – in Miami!

Den argentinischen Superstar zieht es in die USA.

Der Vertrag von Superstar Lionel Messi läuft bekanntlich in wenigen Wochen aus. Noch immer ist unklar, ob der 33-Jährige weiter beim FC Barcelona bleibt oder doch noch einmal eine neue Herausforderung sucht. Medienberichten zufolge soll sich zuletzt vor allem Paris um den Argentinier bemüht haben.

Messi könnte es nun aber auch in die USA ziehen. Inter Miami mit Eigentümer David Beckham baggerte bereits fleißig am Superstar und lockt ihn mit einem Mega-Vertrag. Wie südamerikanische Medien berichten, soll sich Messi in Miami nun sogar schon eine Luxus-Wohnung um schlappe 6 Millionen Euro gekauft handeln.

© realtor.com ×

511 Quadratmeter

Es handelt sich dabei um den kompletten 9. Stock einen neuen Luxus-Hochhauses am Sunny Isles Beach. Die Familie Messi erwarten hier auf 511 Quadratmetern vier Schlafzimmer, vier Badezimmer, eine Küche mit Privat-Koch sowie ein riesiger Weinkeller. Zum Gebäude gehören zudem sechs traumhafte Pools.

© realtor.com ×

© realtor.com ×

Es ist allerdings nicht die erste Immobilie, die Messi in Florida kauft. Seit einigen Jahren gehört dem Argentinier auch eine Wohnung im „Porsche Tower“. Der Superstar hatte in der Vergangenheit schon betont. „Ich hatte schon immer den Traum, in den USA zu leben.“ Offen bleibt, ob sich Messi diesen Traum als aktiver Fußballer oder erst nach seiner Karriere erfüllt.

© realtor.com ×