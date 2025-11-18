Alles zu oe24VIP
Rangnick Laimer
Aufstellung ist da

DIESE Elf soll uns das WM-Ticket sichern

18.11.25, 19:15
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet am Dienstag (20.45 Uhr/live Servus TV) das große Finale um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren.

Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der ÖFB-Auswahl heute (ab 20.45 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gegen Bosnien-Herzegowina schon ein Punkt, um Endrang eins in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren. Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Play-off-Partien gewinnen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen.

Diese Elf schickt Teamchef Ralf Rangnick zum Showdown auf den Platz: 

Schlager - Laimer, Lienhart, Danso, Mwene - Schlager, Seiwald - Sabitzer, Baumgartner, Wimmer - Arnautovic

So laufen die Bosnier auf: Vasilij - Karic, Muharemovic, Malic, Memic - Tahirovic, Hadzikaunic, Bajarktarevic - Tabakovic, Dzeko, Sunjic

Hoffnung auf achte WM-Endrunde

Österreich war bisher siebenmal bei einer WM-Endrunde vertreten, zuletzt 1998 in Frankreich. Die Statistik spricht vor dem Entscheidungsspiel klar für das ÖFB-Team. In bisher sechs Partien gegen Bosnien gab es zwei Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Im Hinspiel der aktuellen Qualifikation feierte man einen 2:1-Auswärtserfolg. Von ihren jüngsten 16 Heim-Länderspielen haben die Österreicher nur eines - 2:3 in der EM-Qualifikation am 13. Oktober 2023 gegen Belgien - verloren.

Im Falle eines Sieges wäre Österreich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei der WM-Gruppenauslosung am 5. Dezember in Washington in Topf zwei gesetzt, bei einem Remis würde man wohl in den dritten Topf abrutschen. Das Play-off, in das man als Gruppenzweiter der WM-Qualifikation bei einer Niederlage müsste, wird bereits am Donnerstag ausgelost.

