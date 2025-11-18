Alles zu oe24VIP
Christian Stocker
Bundeskanzler Stocker ist schon im WM-Fieber

18.11.25, 17:38
Bundeskanzler Stocker zeigt sich wenige Stunden vor dem WM-Quali-Showdown gegen Bosnien-Herzegowina schon im Fußballfieber.

Ab 20.45 Uhr (live im oe24-LIVE-TICKER) trifft unser Nationalteam im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien auf Bosnien und Herzegowina. Der Elf von Teamchef Ralf Rangnick reicht dabei ein Punkt, um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren zu fixieren.

Einer, der am Abend nicht im Stadion dabei sein wird, ist Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Nach seiner Rücken-Operation arbeitet er weiterhin aus dem Home Office und muss sich schonen. Da kommt der Stadionbesuch beim "Spiel des Jahres" noch zu früh.

Dafür schickt er schon Stunden vorher Grüße an Marko Arnautovic & Co. via Instagram. "Heute Abend spielt Österreich gegen Bosnien und Herzegowina! Liebes Nationalteam, ich drücke euch für das heutige Entscheidungsspiel die Daumen! Nach der großartigen Leistung während der Qualifikation habt ihr euch die Fußball-WM mehr als verdient. Wir sind jedenfalls schon jetzt sehr stolz auf euch", so der Kanzler via Social Media.

