Gregerl & Co.: In der Kabine lief noch ein Thriller

In den Katakomben des Ernst-Happel-Stadions blickte das ÖFB-Team nach dem 6:1-Schützenfest gespannt nach Cardiff, wo sich das EM-Play-off-Duell zwischen Wales und Polen zu einem Elfer-Thriller entwickelte.

Normalerweise dauert es nach dem Schlusspfiff keine zehn Minuten, bis die Teamspieler den Journalisten in der Mixed-Zone Rede und Antwort stehen. Am Dienstag war das jedoch nicht der Fall. Der Grund: Das 0:0 im EM-Play-off-Duell zwischen Wales und Polen, das schlussendlich zum Elfmeter-Krimi führte. Gregoritsch und Co. verfolgten den Thriller gemeinsam in der Happel-Kabine. Jedoch nicht am Fernseher, sondern am Handy via Live-Ticker.

Gregoritsch: »Werden letztes Hemd geben«

Als sich Triple-Schütze „Gregerl“ zur später Stunde doch noch blicken ließ, begrüßte Sport24 ihn mit dem 5:4-Resultat der Polen. „Echt? Sehr spannend, aber ich habe es schon unter der Woche gesagt. Es ist völlig irrelevant gewesen für uns wer noch dazukommt. Wir werden uns auf jede Mannschaft gleich vorbereiten und unser letztes Hemd geben und hoffen dass es für das Weiterkommen in der Gruppe reicht", betonte der 29-jährige Freiburg-Stürmer, der am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) auswärts gegen Mönchengladbach ran muss.