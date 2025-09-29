ÖFB-Kader für die WM-Quali-Spiele gegen San Marino und Rumänien

Assistenz-Trainer Lars Kornetka gab in Abwesenheit von Ralf Rangnick den ÖFB-Kader bekannt.

Vier Spiele, vier Siege - Österreich ist in der WM-Qualifikationsgruppe H voll auf Kurs Richtung Endrunde in USA, Kanada und Mexiko 2026! Die Rangnick-Truppe will am Do., den 9.Oktober im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen San Marino den 5. Sieg im 5. Spiel holen und nur drei Tage später in Rumänien (So., 12.10.) wohl die Vorentscheidung im Kampf um Platz 1 fixieren.

Mit diesen Kader will der aktuell noch verletzte Ralf Rangnick das halbe Dutzend an Siegen holen.

Während Baumgartner & Co. von der großen Bühne träumen, läuft bei der FIFA schon jetzt der Ticket-Wahnsinn: 1,5 Millionen Fans haben sich Anfang Oktober in den ersten 24 Stunden seit Start der Karten-Anmeldung registriert - aus 210 Ländern! Die WM-Gier ist jetzt schon gigantisch - und Österreich träumt vom großen Auftritt! Es wäre der erste seit der WM 1998.