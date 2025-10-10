ÖFB-Team plant nach Arnautovic-Show die WM-Party

Das ÖFB-Nationalteam kann nach Rekord-Match gegen San Marino erneut Geschichte schreiben.

Fast 40.000 Fans im Stadion und über 800.000 Fernseh-Zuschauer feierten am Donnerstag den historischen Auftritt des Nationalteams. Der höchste Länderspiel-Sieg unserer Geschichte wurde bei der 10:0-Gala der Rangnick-Elf genauso zelebriert wie die Rekord-Show von Marko Arnautovic. Spätestens jetzt glauben alle Fußball-Begeisterten im Land an die erfolgreiche Qualifikation für die WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) und das Ende der 28-jährigen Durststrecke.

Seit der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich war Österreich nur Zuschauer beim größten Fußball-Event der Welt. Das bislang letzte Spiel fand am 23. Juni 1998 in Paris statt (1:2 gegen Italien). Elf Spieler, die derzeit im Kader von Erfolgs-Trainer Ralf Rangnick stehen waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren.

© GEPA

Arnautovic träumt nach Rekord von WM

Im Mittelpunkt stand am Donnerstag Marko Arnautovic. Mit 45 Toren in 128 Länderspielen überflügelt der 36-Jährige nun alle Legenden wie Toni Polster, die dieses Land in der Vergangenheit feierte.„Ich will einfach nur zur WM, die WM spielen, euch allen die Hand geben und das war̕s“, sagte Arnautovic nach seinem Viererpack gegen San Marino.

© GEPA

Rechnung. In der laufenden WM-Quali stehen noch drei Spiele am Programm. Am Sonntag (20.45 Uhr, live auf ServusTV) geht es in Bukarest gegen Rumänien weiter. Dort wird auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) als Edel-Fan im Stadion sein. Mit ­einem Sieg dort kann man bereits am 15. November in Limassol auf Zypern mit einem Sieg das WM-Ticket lösen. Dann würde im letzten Quali-Spiel am 18. November gegen Bosnien-Herzegowina im Wiener Ernst-Happel-Stadion die große Party steigen können.

Rangnick setzt vollen Fokus auf WM-Quali

Rangnick hat den Fokus weiter auf das große Ziel Nordamerika. „Wenn man bedenkt, dass viele meiner Spieler bei der letzten WM mit Österreich vor 28 Jahren noch gar nicht gelebt haben“, erklärt er nach dem Super-Sieg. Und: „Für einige wie Arnautovic und Alaba ist es die letzte Chance.“

© GEPA

Österreichs ewige Top-Torschützen

Marko Arnautovic 45 Tore Anton Polster 44 Tore Johann Krankl 34 Tore Johann Horvath 29 Tore Erich Hof 28 Tore Marc Janko 28 Tore Anton Schall 27 Tore Andreas Herzog 26 Tore Matthias Sindelar 26 Tore Karl Zischek 24 Tore

Nach zwei starken EM-Endrunden mit Achtelfinal-Einzügen 2021 und 2024, will unser Team, angeführt von Rekord-Mann Arnautovic, nun das WM-Wunder.