Rangnick: "Wir müssen zulegen"

Mit gemischten Gefühlen verlassen unsere Team-Stars das Happel Stadion. Mit dem unglücklichen Remis hat man sich eine bessere Ausgangslage verwehrt. Das sagen unsere Stars nach dem Serbien-Hit:

David Alaba (ÖFB-Kapitän): "Es ist sehr bitter. Es fühlt sich fast wie eine Niederlage an. Ich denke, dass wir über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft waren. Dass wir uns Chancen herausgespielt haben, am Ende noch immer das Tor schießen können. Der Einsatz und der Wille waren da. Wir haben noch die Chance, das wieder gutzumachen am Sonntag in Belgrad. Darauf werden wir uns gut vorbereiten. Es fühlt sich jetzt nicht so an wie vor ein paar Jahren, wo wir solche Spiele liegengelassen haben, wo es nicht gereicht hat. Ich glaube, dass wir mit dem Spiel zufrieden sein können, nur nicht mit dem Ergebnis."

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): "Wir waren in allen Bereichen die dominante und bessere Mannschaft. Was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir das Spiel nicht vorzeitig entschieden und so viele Chancen vergeben haben. Mehr klare als wir heute hatten, kann man kaum rausspielen. Das war auch schon gegen Slowenien so, in diesem Bereich müssen wir zulegen. Wir müssen am Sonntag eine ähnliche Leistung bringen wie heute. Wenn wir so auftreten, dann haben wir alle Chancen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen."

Michael Gregoritsch (ÖFB-Torschütze): "Wir haben wirklich ein ordentliches Spiel gemacht. Wir haben die Torchancen nicht genutzt. Das müssen wir uns ankreiden, das ist uns jetzt schon zwei, drei Mal passiert, das ist natürlich ein Problem." Zum 1:0: "Guter Ball vom David, gute Ablage vom Marko und ordentlich getroffen von mir."

Am Sonntag (ab 18 Uhr) geht es für unser Team im Rückspiel um den Aufstieg in die A-Gruppe der Naitons League.