Testspiel-Kracher für ÖFB Team

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft darf sich in Wien auf einen Testspiel-Hit freuen.

Der Spielplan des Nationalteams für das abschließenede Länderspielfenster des Jahres 2022 ist fixiert. Die ÖFB-Auswahl mit Teamchef Ralf Rangnick trifft im Rahmen eines Trainingslagers in Spanien zunächst auf Andorra. Gespielt wird am 16. November in Malaga.

Der Hit für Mannschaft und auch Fans geht am Sonntag, den 20. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion über die Bühne. Dort empfängt das Nationalteam Europameister Italien und kann sich für das EM-Aus revanchieren.

In der letzten Begegnung musste sich die ÖFB-Auswahl den Italienern im Londoner Wembley-Stadoin bei der EURO 2020 im Achtelfinale mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben.

Alle Fans können nun eine Neuauflage dieses Spiels auf heimischem Boden erleben. Die Details zum Ticketvorverkauf werden in Kürze bekanntgegeben.