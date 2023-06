Riesen-Wirbel um Gold-Tor von BW Linz

Das Finale um den Aufstieg in die Bundesliga war an Drama und Spannung nicht zu überbieten. Doch ausgerechnet das Gold-Tor des Linzers Mitrovic sorgt nach dem Spiel für Wirbel.

Ein Punkt macht den Unterschied zugunsten von BW Linz im Kampf um die Bundesliga gegen den GAK. Weil die Oberösterreicher gegen Sturm II mit 2:1 gewinnen ziehen sie 5 Minuten vor Schluss noch am GAK vorbei, der in Dornbirn nur zu einem 1:1-Unentschieden kommt.

Bis zur 85 Minute waren die Steirer permanent auf Platz 1. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Zuerst trifft Mitrovic in Linz, nahezu zeitgleich geriet der GAK in Voralrberg in Rückstand. Doch die "roten Teufel" geben nicht auf, kämpfen bis zur letzten Sekunde und können sogar noch zum Ausgleich treffen. Am Ende reicht es aber nicht. Die Grazer stürzen ins Tal der Tränen, die Linzer feiern eine ausgelassene Aufstiegs-Party.

Aufregung um Mitrovic-Tor

Doch ein genauer Blick auf den Siegtreffer der Oberösterreicher sorgt vor allem bei den Steirern für Aufregung. Auf den TV-Bildern ist es alles andere als klar, ob der Ball über der Linie war.

Video zum Thema: Riesenwirbel um Goldtor von BW Linz

Einen VAR gibt es in der 2. Liga nicht, auch keine Torlinien-Technologie. Das umstrittene Tor macht den Unterschied. Wie die GAK-Verantwortlichen reagieren, wenn sie sich die Bilder genauer ansehen ist vorerst nicht bekannt. Ein Aufstieg am grünen Tisch ist aber alles andere als Wahrscheinlich, denn am Ende ist es eine Tatsachenentscheidung von Schiedsrichter Kijas.