Während sich Reporter und Fans auf die Ankunft von Cristiano Rolando am Freitag in Salzburg eingestellt hatten, landete der Superstar bereits Donnerstagabend in Salzburg. Bereits am Freitag, heißt es, will sich der fünfmalige Weltfußballer dem Training seines Klubs Al-Nassr anschließen.

Unbemerkt von den Fans setzte der Privatjet mit der Aufschrift CR7 im Regen am Salzburger Flughafen auf. Auf einem Video ist zu sehen, wie Ronaldo mit einem Begleiter aus dem Jet steigt. Noch am Rollfeld wurde der 40-Jährige von einem Mercedes-Shuttle abgeholt. Video zum Thema: Video zeigt: Hier kommt Ronaldo in Salzburg an (Video-Quelle: privat) Unter Polizei-Begleitung ging's ins ****Quartier Brandlhof in Saalfelden. "Ronaldo ist bereits im Hotel", bestätigte Daniel Fischer von der Hamburger Agentur "Onside", die das Al-Nassr-Trainingscamp organisiert, wenig später gegenüber oe24. Alle Trainings unter Ausschluss der Öffentlichkeit Auf der hoteleigenen Anlage bereitet sich der Saudi-Klub Al-Nassr seit Sonntag auf die kommende Saison vor. Ronaldo, der vom Urlaub auf Mallorca kam, soll bereits Freitag Vormittag mit seinen Klub-Kollegen am Platz stehen. "Das ist der Plan", so Camp-Organisator Fischer. Für die Fans gibt's allerdings kaum eine Chance, einen Blick auf den Superstar zu erhaschen. "Beim Stand jetzt sind alle Trainings unter Ausschluss der Öffentlichkeit," sagt Fischer. Heißt: Die Trainings-Anlage wird hermetisch abgeriegelt, dazu gibt's einen Sichtschutz. Securitys bewachen die Eingänge. Wer das Glück hatte eine der 1.500 Karten zu ergattern, könnte am Samstag die Chance haben, Ronaldo in der Saalfelden-Arena im Al-Nassr-Test gegen St. Johann in Aktion zu sehen. Allerdings ist noch nicht bekannt, ob der Superstar dann schon auflaufen wird. Weitere mögliche Gelegenheiten zum "Ronaldo-Schau'n" wären am 30 Juli um 15.30 Uhr gegen Toulouse bzw. am 2. August gegen Al-Ahli, jeweils in Gröden. Zumindest bei einer dieser Partien sollte es Ronaldo schon klingeln lassen ...