Szoboszlai schießt Leipzig gegen Bremen in 96. Minute auf Platz 3

RB Leipzig liegt auch zwei Runden vor Schluss in der deutschen Fußball-Bundesliga auf Rang drei. Die Leipziger fixierten am Sonntag zum Abschluss der 32. Runde spät einen 2:1-Erfolg gegen Werder Bremen und haben nach wie vor einen Punkt Vorsprung auf den Vierten Union Berlin.

Xaver Schlager kam ab der 81. Minute zu seinem zweiten Einsatz nach seinem Syndesmosebandriss, eingewechselt wurde er anstelle seines Landsmannes Konrad Laimer. Leonardo Bittencourt brachte die Bremer vor 47.069 Zuschauern in der 70. Minute in Führung, Willi Orban glich in der 87. Minute aus. In der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang dem Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai der 2:1-Siegtreffer für die von Marco Rose gecoachten Gastgeber, denen Dani Olmo aufgrund von muskulären Problemen fehlte. Damit gab es für die Bremer rund um Kapitän Marco Friedl und Romano Schmid (bis zur 86.) nichts Zählbares, sie bleiben mit 35 Punkten auf Platz zwölf.

Im Kampf um den Klassenerhalt gelang dem VfB Stuttgart kein entscheidender Befreiungsschlag. Die Schwaben kamen nach einer 1:0-Führung über ein 1:1-Remis gegen Bayer Leverkusen nicht hinaus und liegen zwei Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz auf dem vorletzten Rang. Auf den Relegationsplatz, auf dem sich Schalke 04 befindet, fehlt zwei Runden vor Schluss ein Zähler.

Der von Stade Rennes ausgeliehene Serhou Guirassy brachte die Stuttgarter in der 57. Minute per Foulelfmeter in Führung. Leverkusens argentinischer Weltmeister Exequiel Palacios, der den Strafstoß verschuldet hatte, sorgte ebenfalls per Foulelfmeter in der 70. Minute für den Ausgleich. Der an der Schulter angeschlagene ÖFB-Teamtormann Patrick Pentz stand beim Siebenten Leverkusen nicht im Kader.