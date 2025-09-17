Politischer Boykott: Spanien droht mit WM-Absage wegen Israel

Die spanische Regierung erwägt einen Boykott der Fußball-WM 2026, falls Israel teilnimmt. Laut Medienberichten könnte die spanische Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in diesem Fall absagen.

Die spanische Regierung hat eine mögliche Absage der WM-Teilnahme 2026 angekündigt, falls Israel am Turnier teilnehmen sollte. Laut dem Bericht von "Mundo Deportivo" erwägt die Regierung in Madrid diesen politischen Schritt.

Aktuelle WM-Qualifikation

Die spanische Nationalmannschaft startete erfolgreich in die WM-Qualifikation mit zwei Siegen aus zwei Spielen. Im letzten Spiel besiegte das Team die türkische Nationalmannschaft mit 6:0.

Politische Hintergründe

Die spanische Regierung erhöht seit geraumer Zeit den diplomatischen Druck auf Israel. Ein Boykott der WM wäre die bisher weitreichendste sportpolitische Maßnahme.