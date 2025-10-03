Alles zu oe24VIP
Spannende Details

"Trionda": Das ist der neue WM-Ball

03.10.25, 08:45
Das Spielgerät besticht durch einige Innovationen  

Der Ball für die kommende Fußball-WM heißt Trionda. Das Spielgerät für das Groß-Turnier im kommenden Jahr ist in den Farben rot, grün und blau gestaltet. Der Ball soll an die USA, Mexiko und Kanada erinnern: Zum ersten Mal wird eine Endrunde in drei Ländern ausgespielt. Trionda bedeutet übersetzt drei Wellen. "Ich kann es kaum erwarten, bis dieser schöne Ball im Netz zappelt", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Technisch besteche der Ball durch mehrere Innovationen, hieß es von der FIFA. Eine Konstruktion mit extratiefen Nähten sorge für eine Oberfläche, die den Luftwiderstand gleichmäßig verteile und eine optimale Flugstabilität garantiere.

"Aufgeprägte Symbole, die nur aus der Nähe sichtbar sind, sorgen zudem für besseren Halt bei Schüssen oder Dribblings bei nassen oder feuchten Verhältnissen."

Der Ball verfüge zudem einen 500-Hz-Bewegungssensor, der jede Ballbewegung genau aufzeichnet. Die Technologie sende in Echtzeit präzise Daten an die Video-Schiedsrichterassistenten und unterstütze die Unparteiischen. Die WM startet am 11. Juni 2026, das Finale steigt am 19. Juli. Erstmals nehmen 48 Mannschaften an der Endrunde teil.

