Nächster WM-Aufreger: FIFA pfeift auf unsere Fußball-Fans

Die Fußball-WM 2028 mit 48 Nationen ist als Mega-Endrunde in Nordamerika angekündigt. Doch das Super-Event sorgt bei den Fans für immer mehr Aufregung.

Am 11. Juni 2026 wird in Mexiko-Stadt die 23. FIFA Fußball-WM eröffnet. Doch schon jetzt gibt es für die neue Mega-Endrunde in drei Ländern jede Menge Wirbel. Der Fußball-Weltverband legt mit seinen neuen Plänen noch einen drauf.

104 Spiele werden von den 48 Teilnehmern bis zum Finale am 19. Juli in New York ausgetragen. Die Klub-WM im vergangenen Sommer sollte einen Vorgeschmack bieten, doch die Fans blieben aus und die Teams litten unter der extremen Hitze an manchen Spielorten. Noch dazu sorgt die Unentschlossenheit im Umgang mit Israel immer mehr für Wirbel.

Während die FIFA zu einem Ausschluss Israels neigen soll, griff nun US-Präsident Donald Trump ein. Nach seinem Treffen mit Benjamin Netanjahu machte er sich dafür stark, dass Israel trotz des Gaza-Krieges weiter um die Qualifikation kämpfen darf. Das letzte Wort in dieser Causa ist nicht gesprochen, schon kommt der nächste Aufreger.

Hitze wird zum Sorgenkind

Besonders auffällig bei der Klub-WM war die Hitze, unter der viele Spieler litten. Auch deshalb wurden die Anstoßzeiten zuletzt wild diskutiert. Denn von den 16 Stadien in Mexiko, Kanada und den USA bieten viele nicht einmal genug Schatten, um sich vor den hohen Temperaturen zu schützen.

© Getty

Die Sport-Tempel in Vancouver, Dallas, Atlanta, Houston und Los Angeles haben zumindest ein komplett verschließbares Dach, wodurch das Innere gekühlt werden kann. Allerdings sei es aus logistischen Gründen nicht möglich, alle frühen Partien in diesen Stadien auszutragen.

Ankick-Zeiten sollen feststehen

Denn wie nun bekannt wurde, will die FIFA die Spiele der europäischen Teams aufgrund der Hitze weit in die Nacht verlegen. Bei der Klub-WM gab es Anstoßzeiten um 18 Uhr, 21 Uhr, 0 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr und 4 Uhr unserer Zeit. Laut den neuen Enthüllungen von BBC soll man sich für die Endrunde auf die Anstoßzeiten um 18 Uhr, 21 Uhr, 0 Uhr und 3 Uhr festgelegt haben. Der neue Plan der Fußball-Tüftler dürfte vor allem in Europa für Unmut sorgen.

Denn die vermeintlichen Spitzenteams sollen auch am Austragungsort zur Prime Time spielen. Heißt: Anstoß für Deutschland, Österreich & Co. könnte laut dem neuen Plan um 2 Uhr in der Nacht sein. Unzumutbar für Fans, die einem normalen Job nachgehen oder den jüngsten Kicker-Begeisterten, die gar noch in die Schule müssen.

© Getty

Das kanadische FIFA-Mitglied Victor Montagliani, der Teil des Veranstalterteams ist, meinte zuletzt, dass man den endgültigen Zeitplan und Spielplan abwarten will und man dann das Beste aus medialer Sicht versucht zu machen. Allerdings sagt er auch: "Ob es aus Sicht der TV-Anstalten perfekt sein wird? Ich weiß es nicht."