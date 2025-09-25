Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Löw
© Getty

64 statt 48 Teams

»Völlig überzogen«: Löw schießt gegen XXL-WM-Plan

25.09.25, 15:30
Teilen

Die FIFA und insbesondere Präsident Gianni Infantino denkt laut über die nächste Mega-Reform nach: Nach der Aufstockung auf 48 Teams bei der WM 2026 könnte die Weltmeisterschaft ab 2030 sogar mit 64 Nationen ausgetragen werden. 

Ex-Bundestrainer Joachim Löw hält davon absolut gar nichts – und fand am Mittwochabend am Rande des Europa-League-Spiels zwischen dem SC Freiburg und dem FC Basel (2:1) klare und scharfe Worte: „Ich sehe es vollkommen kritisch aus Sicht eines Trainers, weil die Gesundheit und die Qualität der Spieler immer an erster Stelle stehen. Ich finde das völlig überzogen.“

Löw, der Deutschland 2014 in Brasilien zum WM-Titel führte, warnte damit eindringlich vor einer Überlastung der Profis. Der Weltverband unter Präsident Gianni Infantino drückt dennoch aufs Tempo: Schon 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steigt das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Teams – und nun steht bereits die nächste XXL-Reform im Raum.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden