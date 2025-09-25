»Völlig überzogen«: Löw schießt gegen XXL-WM-Plan

Die FIFA und insbesondere Präsident Gianni Infantino denkt laut über die nächste Mega-Reform nach: Nach der Aufstockung auf 48 Teams bei der WM 2026 könnte die Weltmeisterschaft ab 2030 sogar mit 64 Nationen ausgetragen werden.

Ex-Bundestrainer Joachim Löw hält davon absolut gar nichts – und fand am Mittwochabend am Rande des Europa-League-Spiels zwischen dem SC Freiburg und dem FC Basel (2:1) klare und scharfe Worte: „Ich sehe es vollkommen kritisch aus Sicht eines Trainers, weil die Gesundheit und die Qualität der Spieler immer an erster Stelle stehen. Ich finde das völlig überzogen.“

Löw, der Deutschland 2014 in Brasilien zum WM-Titel führte, warnte damit eindringlich vor einer Überlastung der Profis. Der Weltverband unter Präsident Gianni Infantino drückt dennoch aufs Tempo: Schon 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steigt das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Teams – und nun steht bereits die nächste XXL-Reform im Raum.