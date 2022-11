Vor Comeback: So motivierte Saudi-Trainer zur Halbzeit

Es war die große Sensation der bisherigen WM-Spiele. Außenseiter Saudi-Arabien besiegte Argentinien völlig überraschend mit 2:1. Nach dem Schlusspfiff sagte der saudische Mittelfeldspieler Abdulelah Al-Malki, dass Renards Halbzeitansprache die Mannschaft dazu inspiriert habe, "Gras zu fressen", da sie zur Pause zurücklag.

"Wir haben einen verrückten Trainer", sagte er gegenüber Alkass Sports. "Er hat uns in der Halbzeitpause motiviert, indem er uns Dinge sagte, die uns dazu brachten, das Gras zu essen. Er fügte hinzu: "Vor dem Spiel, bei der Besprechung mit dem Trainer, habe ich geweint, ich schwöre es. Er hat uns so sehr motiviert, dass wir es kaum erwarten konnten, dass das Spiel beginnt.

Ein Video, welches von einem Qualifikationsspiel zur WM stammt, zeigt, wie sehr er seine Mannschaft motivieren kann.

Hervé Renard knows his half-time talks. The players are extremely commited to him and clearly believe they can hold their own against anyone. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gtvv4J2nmd