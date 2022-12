Es wäre das Duell der PSG Superstars Kylian Mbappe gegen Lionel Messi, sollte Argentinien im Finale auf Frankreich treffen. Bereits im Vorfeld tauschten die beiden Superstars und Klubkollegen erste Spitzen aus.

Ein Finale Frankreich gegen Argentinien wäre besonders brisant, sind Lionel Messi und Kylian Mbappe doch Teamkollegen bei PSG. Auch beim Verein sind sich die beiden Topstars nicht im grün. Messi kritisierte Mbappes Abwanderungsgedanken im Sommer, der wiederum würde am liebsten heute statt morgen Messi vom Hof jagen. Doch noch sind die beiden Alphatiere bis mindestens Sommer 2023 Teamkollegen.

Bei der WM sind sie jedoch Rivalen, und vor einem möglichen Traumfinale Argentinien gegen Frankreich kommen bereits die ersten Sticheleien. So kommentierte Mbappe einen Post von Cristiano Ronaldo mit einer Krone, betenden Händen und einer Ziege. Die Ziege, im englischen "GOAT", steht auch für "Greatest of all time". Gerade Messi-Fans nehmen dem Franzosen den Kommentar übel. Zudem ist es schwer vorstellbar, dass in Zeiten der (Über)Professionalität ein solcher Kommentar unbewusst gesetzt wird.

Ebenfalls brisant: Mbappe und Messi sind zwar Teamkollegen bei Paris, das große Vorbild Mbappes war jedoch der Portugiese Ronaldo. Zudem wäre Frankreich die erste Nation seit 1962, die einen Titel erfolgreich verteidigen könnte. Pikanterweise war er Anfang der 1960er Jahre ausgerechnet der Argentinien Erzfeind Brasilien, die den Titel zweimal in Folge gewannen.