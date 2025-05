Diese Brüche hat Jan Ullrich beim Horror-Sturz erlitten

Die deutsche Rad-Legende Jan Ullrich (51) hat sich bei seinem gestrigen Trainingsunfall an den Rippen und der Schulter verletzt. Den Umständen entsprechend soll es ihm aber gut gehen.

Entwarnung bei Jan Ullrich! Der einstige Rad-Weltmeister, Olympia- und Tour-de-France-Sieger war gestern bei einer Trainingseinheit in einen üblen Verkehrsunfall verwickelt worden. Dabei ist er vom Rad gefallen und musste daraufhin stationär aufgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Nähe seiner Heimatstadt Merdingen im Schwarzwald, wie die Bild Zeitung berichtet. Ullrich war alleine unterwegs und kollidierte plötzlich mit einem Autofahrer, der ihm die Vorfahrt nahm. Der Sturz war so heftig, dass der Rad-Profi ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort kam rasch die Diagnose: Bruch des linken Schlüsselbeins sowie drei gebrochene Rippen. Eine der Rippen habe sich gar in einen Lungenflügel gebohrt, wenn auch nur leicht.

Den Umständen entsprechend zeigt sich Ullrich aber relativ gut, wie es heißt. Eine Operation an der Schulter sei dennoch unumgänglich. Wann mit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus zu rechnen sei, steht offen. Trotz des Unfalls will Ullrich aber das fürs kommende Wochenende geplante "Jan Ullrich Cycling Festival" in Bad Dürrheim nicht absagen, unter anderem mit ehemaligen Rad-Stars wie Lance Armstrong, Bradley Wiggins und Simon Geschke.