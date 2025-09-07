Alles zu oe24VIP
Daniel Jones
Football

Gelungener NFL-Auftakt für Colts - Kantersieg gegen Miami

07.09.25, 22:21
Erfolgreicher Saisonauftakt für Bernhard Raimann und die Indianapolis Colts in der National Football League (NFL).

Das Team des Österreichers besiegte im ersten Saisonspiel am Sonntag im Lucas-Oil-Stadium von Indianapolis die Miami Dolphins mit 33:8. Bereits zur Pause führten die Colts deutlich mit 20:0, die damit zum ersten Mal seit zwölf Jahren mit einem Sieg in eine neue Spielzeit gestartet sind.

Raimann schützte erstmals die "Blindside" von seinem neuen Quarterback Daniel Jones, der nur einen "Sack" der gegnerischen Verteidigung kassierte. Jones, der vorher bei den New York Giants spielte, überzeugte mit einem Touchdown-Pass und zwei erlaufenen Touchdowns.

