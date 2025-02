× Heuer erstmals World Beach Pro Tour Challenge-Turnier in Baden

Sensation im Beachvolleyball. Nach der Absage von Hannes Jagerhofers Multi-Sport Event in Klagenfurt ist den Veranstaltern von HSG-Events und dem Österreichischen Volleyballverband (ÖVV) ein sensationeller Coup gelungen.

Erstmals wird im Rahmen von Beachvolleyball Baden presented by SPORTLAND Niederösterreich ein FIVB World Beach Pro Tour Challenge, ein Turnier der zweithöchsten Kategorie, ausgetragen. Das BADEN CHALLENGE findet von 6. bis 10. August 2025 im Strandbad Baden statt. Neben den heimischen Stars ist ein Antreten von absoluten Spitzenduos aus der ganzen Welt, wie z.B. aus den USA, Brasilien oder China, garantiert. Darauf haben wir viele Jahre hingearbeitet. Das war immer unser Traum. Wir rechnen damit, dass beim BADEN CHALLENGE Olympiasieger:innen und Weltmeister:innen mit den rot-weiß-roten Stars um Badener Gold kämpfen werden, die Crème de la Crème halt. Wir werden euch, den Fans, ein dem Anlass entsprechendes Setting, inklusive Stadion im Strandbad Baden, präsentieren. Das wird fett! Die U22-Europameisterschaften finden nun eine Woche später statt, der neue Termin ist von 14. bis 17. August, ebenfalls im Strandbad Baden.

© GEPA, Beachvolley Baden ×

Viele Wochen verhandelten HSG-Events und der ÖVV mit den internationalen Verbänden, dem europäischen Verband (CEV) und dem Weltverband (FIVB). Nach der für alle überraschenden Absage des Kärntner Multisportevents durch Hannes Jagerhofer taten sich für Beachvolleyball Baden einmalige Chancen auf. Und die wurden genutzt. Die Bedingungen für ein Challenge sind ungleich schwieriger zu erfüllen als für ein Futures-Turnier. Doch gemeinsam mit dem Sportministerium, dem Sportland Niederösterreich und den Sponsoren konnte nun für den Double Header der Sack zu gemacht werden. Die Fixierung des BADEN Challenge bedingt organisatorisch – aufgrund des internationalen Turnierkalenders – eine Verschiebung der U22-EM, die nun eine Woche später als ursprünglich geplant, stattfinden wird.

„Seit der überraschenden Absage des Multisportevents in Kärnten haben wir uns intensiv darum bemüht einen Ersatz für 2025 zu finden. Aus ÖVV-Sicht war und ist es äußerst wichtig, jedes Jahr einen hochwertigen Heimevent für unsere Nationalteams in Österreich zu haben. Wir sind überglücklich, dass es gemeinsam mit HSG-Events gelungen ist, ein World Tour Challenge nach Baden zu holen. Neben der wichtigen medialen Aufmerksamkeit ergibt dies für unsere Teams vor allem auch die Chance sehr gute Weltranglistenpunkte zu sammeln, speziell im Hinblick auf die Qualifikation zu den Weltmeisterschaften im November in Australien.“ - ÖVV-Präsident Gernot Leitner

„Die Austragung des Baden Challenge ist ein absolutes Highlight für den österreichischen Sport. Für unser Bundesland Niederösterreich und die gesamte Region Baden ist es eine große Chance, sich noch stärker in den Fokus zu rücken.

Mit Spitzensportlern aus aller Welt wird das Event nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich einen enormen Impuls geben. Als Land Niederösterreich sind wir stolz, dieses großartige Event unterstützen zu können und freuen uns auf ein unvergessliches sportliches Highlight im August. Ich bin überzeugt, dass die Baden Challenge speziell bei den jungen Generationen einen bleibenden Eindruck hinterlassen und einen enormen Beitrag zur Entwicklung des Beachvolleyball-Sports leisten wird.“ - Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer