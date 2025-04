Hypo Tirol verabschiedete sich mit 13. Meistertitel

Erfolg für die Volleyballer aus Tirol.

Es ist ein Ende mit Stil. Hypo Tirols Volleyballer haben sich am Mittwoch mit dem vierten Sieg im vierten Spiel der "best of seven"-AVL-Finalserie gegen den TSV Hartberg in souveräner Manier zum 13. Mal den Meistertitel gesichert.

In der Steiermark ließen die Tiroler den Gastgebern beim 3:0 (14,22,24) neuerlich keine Chance und blieben in der Finalserie ohne Satzverlust. Es könnte aber der letzte Titel für Hypo gewesen sein, das sich nun aus dem Profisport zurückziehen will.