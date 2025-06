Lewandowski tritt aus Nationalteam zurück

Fußball-Star Robert Lewandowski will unter dem derzeitigen Trainer Michal Probierz nicht mehr für Polens Nationalmannschaft spielen und hat den Druck auf den Verband massiv erhöht.

"Angesichts der Umstände und des Vertrauensverlusts in den Trainer der polnischen Nationalmannschaft habe ich beschlossen, meine Tätigkeit in der polnischen Nationalmannschaft einzustellen, solange er im Amt ist", schrieb Lewandowski auf Polnisch bei X.

Er hoffe, danach wieder "für die besten Fans der Welt spielen zu können", schrieb der 36-jährige Weltklasse-Stürmer. Vor Lewandowskis Nachricht hatte Probierz erklärt, dass künftig nicht mehr der Stürmer, sondern Piotr Zielinski Kapitän des Nationalteams sein soll. "Der Trainer hat Robert Lewandowski, das ganze Team und den Trainer-Staff persönlich über seine Entscheidung informiert", hieß es in einem Statement des Verbandes.

Lewandowski absolvierte 158 Länderspiele für Polen und erzielte dabei 85 Tore. Er will seine Nation zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen. Der Druck auf Probierz dürfte nach dem Social-Media-Eintrag von Lewandowski, der in der Heimat als Volksheld gilt, ordentlich wachsen.