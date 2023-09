× Liensi gab mit Hirscher Vollgas

x

Das war wohl das schnellste Renn-Duo bei der DTM am Red Bull Ring: „Taxifahrer“ Marcel Hirscher und Co-Pilotin Katharina Liensberger gaben im 640 PS starken Audi Gas. „Danke für diesen tollen Tag. Auch vielen Dank an Marcel Hirscher, ich hatte als deine Co-Pilotin“, postete Liensberger auf Instagram. Für nächstes Jahr hat sie sich schon ein höheres Ziel gesetzt. „Dieses Mal habe ich dich von der Seite gesehen. Das nächste Mal sehe ich dich im Rückspiegel.“

»Sehe dich im Rückspiegel«

© Gepa ×

Eine klare Kampfansage der Ski-Queen an den „Ski-Pensionisten“ und Rekord-Gesamtweltcupsieger. Beide konzentrieren sich nun wieder voll auf den Weltcup-Auftakt am 28. Oktober in Sölden.

Während Hirscher mit seinem Top-Athleten Henrik Kristoffersen am Van-Deer-Ski bastelt, sucht Liensberger die ideale Abstimmung für Sölden. Nach der katastrophalen letzten Saison ist die 26-Jährige wieder guter Dinge. „Bei mir ist wieder die Freude da“, sagte Liensberger im oe24-Interview im Juli.

Training in Argeninien

Und während bei uns noch spätsommerliche Temperaturen herrschen, gingen die Ski-Damen schon mit Schnee auf Tuchfühlung. Bereits Mitte August traten die Technikerinnen, angeführt von Olympiasiegerin Liensberger, ihre Reise nach Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, an. Vor allem die Vorarlbergerin legte sich beim Trainingscamp südlich des Äquators ins Zeug. Und holte sich wieder Selbstvertrauen.

© Gepa ×

Und dass es an dem nicht mangelt, stellte sie in Spielberg an der Seite von Marcel Hirscher unter Beweis - gemeinsam mit ihren Kolleginnen Nicole Schmidhofer und Conny Hütter.