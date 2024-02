Manchester City nach fünf Haaland-Toren im FA-Cup weiter

»Willkommen dahoam«: Eberl als neuer Bayern-Boss präsentiert Pünktlich um 11 Uhr wurde am Dienstag Neo-Bayern-Boss Max Eberl auf der Pressekonferenz in der Allianz Arena in München vorgestellt. Dabei legte der 50-Jährige nicht nur modischen einen "flotten" Auftritt hin.