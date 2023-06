Deutscher Lettenbichler verteidigt Titel bei Erzberg-Rodeo

Erzbergrodeo lässt Motoren wieder aufheulen Von 8. bis 11. Juni steigt in der Nähe von Eisenerz die 27. Ausgabe des Erzbergrodeos. Am Donnerstag erläuterten Veranstalter Karl Katoch, Motorrad-Legende Heinz Kinigadner und Enduro-Pilot Michael Walkner in Wien die wichtigsten Fakten und Neuerungen für dieses Jahr.