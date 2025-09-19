Formel-1-Star Hamilton verkauft alle Luxusautos

Lewis Hamilton (40) sorgt für Aufsehen in der Formel-1-Welt: Der siebenmalige Weltmeister besitzt privat kein einziges Auto mehr.

"Ich besitze kein einziges Auto mehr, ich habe sie alle verkauft", erklärte Hamilton bei der Medienrunde in Aserbaidschan, wie "Bild" berichtet. Seine beeindruckende Sammlung umfasste Luxusfahrzeuge im Millionenwert – darunter Mercedes SLS (ab 150.000 Euro), zwei AMG One (je 2,75 Mio. Euro) und einen Ferrari LaFerrari (2,5 Mio. Euro). 2021 trennte er sich von seinem Pagani Zonda für satte 9,3 Millionen Euro.

Grund für den Schritt: Umweltschutz!

Der Grund für den radikalen Schritt: Umweltschutz! Hamilton wurde sein CO2-Fußabdruck zu groß. Bereits 2019 verkaufte er aus demselben Grund seinen Privatjet. Die Entscheidung erinnert stark an Ex-Kollege Sebastian Vettel (38), der ebenfalls seine Autosammlung aufgab und sich heute intensiv für Klimaschutz einsetzt.

Die beiden ehemaligen Formel-1-Rivalen verbindet offenbar mehr als nur ihre erfolgreichen Karrieren – sie teilen auch abseits der Rennstrecke ähnliche Werte.