Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
Lewis Hamilton
© Getty

Überraschend

Formel-1-Star Hamilton verkauft alle Luxusautos

19.09.25, 12:25
Teilen

Lewis Hamilton (40) sorgt für Aufsehen in der Formel-1-Welt: Der siebenmalige Weltmeister besitzt privat kein einziges Auto mehr.

"Ich besitze kein einziges Auto mehr, ich habe sie alle verkauft", erklärte Hamilton bei der Medienrunde in Aserbaidschan, wie "Bild" berichtet. Seine beeindruckende Sammlung umfasste Luxusfahrzeuge im Millionenwert – darunter Mercedes SLS (ab 150.000 Euro), zwei AMG One (je 2,75 Mio. Euro) und einen Ferrari LaFerrari (2,5 Mio. Euro). 2021 trennte er sich von seinem Pagani Zonda für satte 9,3 Millionen Euro.

Grund für den Schritt: Umweltschutz!

Der Grund für den radikalen Schritt: Umweltschutz! Hamilton wurde sein CO2-Fußabdruck zu groß. Bereits 2019 verkaufte er aus demselben Grund seinen Privatjet. Die Entscheidung erinnert stark an Ex-Kollege Sebastian Vettel (38), der ebenfalls seine Autosammlung aufgab und sich heute intensiv für Klimaschutz einsetzt.

Die beiden ehemaligen Formel-1-Rivalen verbindet offenbar mehr als nur ihre erfolgreichen Karrieren – sie teilen auch abseits der Rennstrecke ähnliche Werte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden