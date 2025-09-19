Mercedes-Zukunft offen: Russell ohne Vertrag – kommt 2027 Verstappen?

Wie The Athletic berichtet, haben weder George Russell noch Kimi Antonelli für 2026 einen unterschriebenen Vertrag bei Mercedes.

Teamchef Toto Wolff spricht zwar von Kontinuität – doch auf dem Papier ist noch alles offen. Russell ist mit 27 Jahren im besten Alter, hat Hamilton in der Vergangenheit besiegt und sich längst zum Anführer im Team gemausert. Für ihn geht es jetzt um den wichtigsten Deal seiner Karriere. Ein mehrjähriger Vertrag liegt bereit, doch Russell pokert: Er will Sicherheit, Top-Gehalt – und volle Kontrolle über Nebenschauplätze wie Marketing- und Medienauftritte.

Übergangslösung?

Und dann ist da noch der große Schatten von Max Verstappen. Der Weltmeister bleibt 2026 bei Red Bull – doch ab 2027 ist ein Wechsel zu Mercedes plötzlich wieder ein heißes Thema. Gespräche zwischen Wolff und dem Verstappen-Lager soll es längst gegeben haben. Die Fans fragen sich: Setzt Mercedes wirklich langfristig auf Russell und Antonelli – oder ist das nur eine Übergangslösung, bis Verstappen verfügbar ist?

Mercedes vor Neustart

Für Russell ist klar: Nur mit einem starken Vertrag und einem konkurrenzfähigen Auto kann er endlich um die WM kämpfen. Doch die Unterschriften fehlen – und das öffnet die Tür für Spekulationen. Mercedes vor dem Neustart 2026: Bleiben Russell und Antonelli die Hoffnungsträger – oder kommt Verstappen, um die Silberpfeile wieder an die Spitze zu führen?