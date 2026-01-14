Auto wird nicht fertig: Ferrari-Boss rastet in Fabrik komplett aus

Bei Ferrari herrscht offenbar schon Wochen vor dem ersten Auftritt des neuen Autos Alarmstimmung.

Wie das italienische Portal „Top Speed“ berichtet, soll Teamchef Fred Vasseur in der Fabrik der Scuderia HP die Nerven verloren haben. Auslöser sei der aktuelle Entwicklungsstand des SF26, der deutlich hinter den internen Erwartungen zurückliegen soll.

Demnach hängt der Haussegen beim italienischen Traditionsrennstall bereits wieder schief. Besonders brisant: Laut dem Bericht ist nicht einmal sicher, ob der neue Ferrari rechtzeitig zum geplanten Shakedown in Barcelona ab dem 26. Jänner einsatzbereit sein wird. Ein Szenario, das bei einem Team mit Titelanspruch für große Unruhe sorgt.

Auszucker in Fabrik

Als Vasseur über den offenbar massiven Fortschrittsrückstand informiert wurde, soll der Franzose heftig reagiert haben. „Top Speed“ schreibt von einem regelrechten Ausraster: Der Teamchef habe eine wütende Schimpftirade losgelassen und der Belegschaft unmissverständlich klargemacht, was auf dem Spiel stehe. In Maranello wächst damit der Druck – intern wie extern.

Dabei hatte Ferrari bereits frühzeitig die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. Schon in der Saison 2025 wurde der Fokus konsequent auf das Jahr 2026 gelegt, um bestmöglich auf die umfassenden Regeländerungen vorbereitet zu sein. Umso größer ist nun die Enttäuschung, dass der SF26 offenbar noch nicht den erhofften Reifegrad erreicht hat.

Ob es Ferrari gelingt, die Verzögerungen rasch aufzuholen und den Zeitplan doch noch einzuhalten, bleibt abzuwarten. Klar ist aber schon jetzt: Der Traum vom perfekten Neustart unter den neuen Regeln droht für die Scuderia zu einem nervenaufreibenden Kraftakt zu werden