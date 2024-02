Darum startet die Formel 1 an einem Samstag

Das erste Rennen der Saison steigt schon am Samstag. Das ist der Grund.

Dieses Wochenende geht es endlich wieder los – in Bahrain steigt der erste Grand-Prix der neuen Formel-1-Saison. Insgesamt stehen 24 Rennen in 21 Ländern auf dem Programm, dabei wird auch gleich drei Mal an einem Samstag gefahren.

Wegen Ramadan

Der erste Grand Prix findet statt am Sonntag am Samstag (16.00 Uhr/live ServusTV, RTL und Sky) in Bahrain statt. Das ist indirekt dem muslimischen Fastenmonat Ramadan geschuldet, der am 10. März, also am Sonntag der Woche darauf, beginnt.

Aus diesem Grund baten die Veranstalter in Saudi-Arabien, wo das zweite Saisonrennen (9. März) stattfinden wird, die Formel-1-Bosse darum, dass das Rennen im Wüstenstaat bereits am Samstag steigen soll. Dieser Forderung wurde nachgekommen.

Weil die Formel-1-Regeln mindestens eine Woche Pause zwischen zwei Rennen vorschreiben, wichen auch die Sakhir-Verantwortlichen auf Samstag aus. Auch der Große Preis von Las Vegas steigt im November wieder an einem Samstag Ortszeit.