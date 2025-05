Ex-Weltmeister Jenson Button nach Schock-Erlebnis "traumatisiert"

Jenson Button, der Formel-1-Weltmeister 2009, durchlebte in seiner Heimat, Großbritannien, eine schockierende Erfahrung.

Bis 2017 fuhr Jenson Button in der Königsklasse des Motorsport. Mit 306 Starts, 15 Siegen und dem Weltmeisterschafts-Titel 2009 zählt der Brite definitiv zu den ´Top-Läufern seines Landes. Im Ruhestand schützt das den mittlerweile 45-Jährigen dennoch nicht.

Denn gegenüber der "Daily Mail" berichtete er, dass in London einen Schockmoment erlebte. Der Ex-Rennfahrer und seine Frau Brittny, wurden mitten in der Hauptstadt einen Tag vor dem Valentinstag, am 13. Februar, auf offener Straße überfallen. Sie wollten sich am Weg zum Flughafen machen, um den Tag der Liebe in Paris zu verbringen, und luden gerade Taschen und Koffer in ihr Auto, da schlug ein dreister Dieb zu.

Zweiter Vorfall für die Buttons

Die Beute des Verbrechers liegt bei etwa 300.000 Euro, dank Kameraaufnahmen wurde der Mann allerdings rasch geschnappt und bekannte sich schuldig. Brittny gibt gegenüber der britischen Zeitung an, dass sie traumatisiert sei: "Ich war schockiert. Wie unsicher sich alles anfühlte in London", erzählte sie unter Tränen.

Doch der Raub war nicht das erste Mal, dass das Paar Opfer von Gannoven wurde. Bereits vor einigen Monaten wurde Jenson Button uaf einem Londoner Parkplatz bestohlen. Aufgrund der verstärkten Unsicherheit in Europa entschloss sich das Paar mit zwei Kindern den Lebensmittelpunkt endgültig in die USA zu verlegen. Vor allem London möchten sie nun meiden und bleiben vermehrt in ihrem Haus in Kalifornien.