Lewis Hamilton
Formel-1-Legende

Knalleffekt: Lewis Hamilton hat sich entschieden

07.11.25, 20:38
Der siebenfache Weltmeister spricht über seine Zukunft. 

Seinen Wechsel zu Ferrari hat sich Lewis Hamilton wohl anders vorgestellt. Der Brite konnte für die Scuderia bisher nur wenig überzeugen und liegt in der Fahrerwertung abgeschieden auf Platz 6. Nachdem zuletzt vermehrt über ein vorzeitiges Karriereende spekuliert wurde, hat der 40-Jährige nun selbst über seine Zukunft gesprochen.

Noch langen Vertrag

„Ich habe einen ziemlich langen Vertrag“, so Hamilton vor dem Training in Brasilien. „Normalerweise, wenn man einen Vertrag macht, beginnt man erst im Jahr davor über eine Verlängerung zu reden. Davon bin ich noch weit entfernt.“

Im Klartext heißt dies, dass Hamilton auch im kommenden Jahr für Ferrari an den Start gehen wird. Der Engländer sieht die Entwicklung im Rennstall auch positiv. „Ich denke, wir haben in den letzten Monaten definitiv Fortschritte gemacht“, so Hamilton. In den letzten vier Rennen der heurigen Saison will der 40-Jährige noch einmal voll angreifen und endlich für Ferrari aufs Podest fahren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
