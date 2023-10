Milliarden-Angebot von Apple - Keine Formel1 mehr Free TV?

Hunderttausende österreichische Motorsport-Fans verfolgen die Formel 1 über ServusTV oder ORF1. Ist das bald Geschichte? Denn Apple TV ist heiß auf die Senderechte und will für diese auch eine ordentliche Summe hinblättern - 2 Milliarden Dollar pro Saison.

Was für ein TV-Hammer! Die Formel 1 könnte möglicherweise weltweit aus dem Free-TV verschwinden. Denn laut Berichten des Branchenmagazins BusinessF1, ist das Technologie-Imperium Apple bereit, ein milliardenschweres Angebot für einen globalen und vor allem exklusiven TV-Deal auf den Tisch zu knallen.

Um die Rennwochenenden inklusive Vor- und Nachberichterstattung auf der konzerneigenen Plattform Apple TV zu streamen, ist CEO Tim Cook dabei nichts zu teuer. Bis zu 2 Milliarden Dollar (1,9 Mrd. Euro) pro Saison will das Tech-Unternehmen dafür hinblättern.

MLS-League ist Vorbild für Apple-Vision

Hintergrund: Die Fußball-Major-League (MLS) wird seit dieser Saison bereits exklusiv auf Apple TV gezeigt. Der sogenannte "MLS Season Pass" kostet 12,99 Dollar pro Monat für Apple-TV-Bestandskunden und 14,99 Dollar pro Monat für Kunden, die kein Apple-TV-Abo besitzen.

Spätestens seit dem Mega-Hype um Inter-Miami Superstar Lionel Messi, ist der "MLS-Pass" ein voller Erfolg. Seit Bekanntgabe des Fußball-Deals soll Apple über Nacht eine Millionen neuer Abonnenten gewonnen haben. Folgen nun die Fans von Weltmeister Max Verstappen und Co.?

Ein bisschen Zeit bleibt noch dafür. Denn in Österreich hat ServusTV bis 2026 die Rechte. Der ORF, der an die Sublizenzrechte gebunden wäre, pokert noch um die Übertragungen für die nächsten drei Jahren. Hinter den Kulissen soll man sich wie bisher auf eine 50-50-Aufteilung der renne mit ServusTV geeinigt haben. Es wird allerdings noch über Details gepokert. Fix ist, dass der ORF auf das Heimrennen in Spielberg 2024 aber verzichten muss. Demnach wird die Königsklasse nicht über Nacht von den heimischen FreeTV-Bildschirmen verschwinden.

Finanziell würde der Hammer-Deal ganz neue Dimensionen aufstoßen. Denn wenn es Apple gelingen sollte, von den 1,5 Milliarden Zuschauern, die rund um den Globus fast jedes Wochenende im Rennfieber sind, nur jeden zehnten dazu zu bewegen, die Formel 1 künftig auf Apple TV zu verfolgen, würde das bei einem Preis von 12,99 Euro Einnahmen in der Höhe von rund zwei Milliarden Dollar bedeuten.

Fakt: Jeder weitere User bedeutet schon Gewinn .

Auch Pitt-Film wird auf Apple TV laufen

Für Apple wäre ein TV-Deal nicht der erste Berührungspunkt mit der Formel 1. Der neue Hollywood-Film mit Brad Pitt ist nämlich ebenfalls ein Projekt und soll, wenn er abgedreht ist (nicht vor 2024), auch auf Apple TV+ laufen. Für 6,99 Euro pro Monat gibt es dann Kino-Feeling für zuhause.