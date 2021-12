"Nervöser" Norris bei F1-Finale in der Zwickmühle

Als Überraschungs-Dritter im Qualifying geht der 22-jährige McLaren-Fahrer am Sonntag aus der zweiten Reihe direkt hinter den beiden Titelrivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton ins Rennen. "Ich bin etwas nervös", gestand Norris vor dem großen Showdown.

Ein guter Start des jungen Briten könnte sowohl für Pole-Mann Verstappen als auch Hamilton die Renn-Strategie durcheinanderwirbeln. "Am liebsten wäre mir, ich könnte bleiben, wo ich bin und zuschauen, wie sich alles vor mir entwickelt in den ersten Runden oder dem ganzen Rennen", will es Norris aber zurückhaltend angehen. "Einmischen möchte ich mich möglichst wenig. Das kann eine Menge Kontroversen auslösen. Ich will diese WM nicht entscheiden."

Thanks to his stonking P3 lap, @LandoNorris will have an unbeatable view of the championship fight on Sunday ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/sTplnYyEBw