Piastri enttrohnt "König Max" nach Norris-Drama in Zandvoort

Ist die Vorentscheidung um den WM-Titel der Formel 1 ausgerechnet in den Niederlanden gefallen? Während Oscar Piastri den Heim-Erfolgslauf von Max Verstappen beendet, scheidet Lando Norris auf Platz 2 liegend aus. Platz drei geht dafür sensationell an Shooting-Star Isack Hadjar.

Schluss mit Urlaub – die Formel 1 ist aus der Sommerpause zurückgekehrt! Beim Großen Preis der Niederlande bewies Team McLaren, dass sich auch nach den Ferien nichts an seiner Dominanz geändert zu haben scheint: Der von der Pole startende Oscar Piastri fuhr wieder einmal als erster durchs Ziel. Teamkollege Lando Norris blieb dem WM-Leader zwar bis kurz vor Schluss dicht an den Fersen, musste dann aber wegen technischen Problemen stehen bleiben.

Und Lokalmatador Max Verstappen? Dem blieb wie schon im Vorjahr ein Sieg in der eigenen Heimat verwehrt. Für den Serien-Weltmeister gab es nach dem Norris-Ausfall immerhin Rang zwei vor Podium-Debütant Isack Hadjar (Racing Bulls) zu holen – vor prominentem Publikum wie Real-Madrid-Keeper Thibaut Courtois, Tottenham-Neuzugang Xavi Simons oder dem niederländischen König Willem-Alexander höchstpersönlich.

Verstappen übeholt Norris mit Brechstange

Schon kurz nach Renn-Start kamen Verstappen-Fans auf ihre Kosten. Der Niederländer, der mit weichen Reifen von der dritten Position startete, setzte zu einem mutigen Überholungsmanöver an. Trotz eines Rutschers gelang es dem Vierfachweltmeister Norris (voerst) P2 wegzuschnappen. In Runde 9 holte der Brite sich seinen Platz allerdings wieder zurück. Während die beiden McLaren-Piloten sich einen Zweikampf um die Spitze lieferten, fiel die Konkurrenz immer weiter zurück.

Kein fünfter Doppelsieg in Folge für McLaren

Das Papaya-Dreamteam blieb also weiterhin unerreichbar. Dafür spielte sich auf den hinteren Rängen dramatische Szenen ab, in deren Fokus Ferrari-Star Charles Leclerc stand. Der Monegasse versuchte in Runde 33 mit Biegen und Brechen Mercedes-Pilot George Russell zu überholen – zwar mit Erfolg allerdings nicht ohne Berührung. Leclerc konnte seine Position halten, musste diese allerdings nach einem Platztausch der Silberpfeil-Kollegen gegen Youngster Kimi Antonelli verteidigen.

Genau dieser räumte Leclerc dann auch nach dessen Boxenstopp in der 53. Runde ab. Unglaublich bitter, denn es bedeutete nach Hamilton den zweiten Ausfall für die Scuderia. Für McLaren hatte der Piastri-Triumph indes einen bitteren Beigeschmack, hätte es doch bis zu Runde 65. nach dem fünften Doppelsieg in Folge ausgeschaut. Doch Norris sah sich wegen eines technischen Defekts gezwungen, stehen zu bleiben.