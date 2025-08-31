Hamilton-Horror bei Ferrari geht weiter

Lewis Hamiltons Ferrari-Horror geht auch in Zandvoort weiter.

Es soll einfach nicht sein. Lewis Hamilton kommt bei Ferrari einfach nicht in Fahrt. Nach seinem Wechsel von Mercedes ist der siebenfache Formel-1-Weltmeister auf der Suche nach seiner Form. In Zandvoort kam das nächste negative Kapitel dazu.

Denn während der Brite im Mittelfeld nichts mit den Top-Plätzen im Rennen zu tun hatte, sorgte ein heftiger Einschlag für ein verfrühtes Rennende beim GP der Niederlande. In der Hochkurve streifte der Brite die Werbebanden am Asphalt und verlor die Haftung.

Nachdem er vor der Sommerpause in Ungarn sogar die Punkte verpasst hatte, war die Hoffnung groß, dass es beim Heimrennen von Max Verstappen wieder aufwärts geht. Nach dem Ausfall ist nun aber klar, dass die Horror-Saison weitergeht.