Formel-1-Star in Zandvoort unter Pinkel-Verdacht

Ein Funkspruch während des Trainings zum Formel-1-GP der Niederlande sorgt derzeit für Wirbel und Lacher.

Endlich ist die Formel 1 zurück aus der Sommerpause. Fast einen Monat mussten PS-Fans warten und auch die Fahrer konnten die Auszeit nutzen. Doch scheinbar sind so manche Routinen in der Zeit in Vergessenheit geraten.

So kam es auch, dass das Highlight an dem üblicherweise ruhigen Trainingstag weniger mit der Leistung eines Fahrers am Asphalt zu tun hatte. Vielmehr ging ein unbedachter Vorwurf für Aufsehen.

Pinkel-Überholung

Denn am Ende der zweiten Trainingseinheit griff Shooting Star Gabriel Bortoleto von Sauber zum Funk. "Ich glaube, Nico muss pinkeln", gab der Brasilianer verdutzt zu Protokoll.

Hintergrund war, dass sein Teamkollege Nico Hülkenberg bei auslaufender Uhr mit Vollgas an dem F1-Neuling vorbeizog, der gerade am Weg zur Startaufstellung war, um noch einige Probestarts zu machen. "Hulk" hatte aber sehr spät seine letzte schnelle Runde beendet und musste so mit höherem Tempo die Runde absolvieren und überholte dabei auch Bortoleto.

Dessen scherzhafter Pinkel-Verdacht bewahrheitete sich am Ende nicht, denn beide Sauber-Fahrer waren danach eben auf Start-Ziel und probten noch den Ernstfall für das Rennen am Sonntag.