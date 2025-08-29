Red-Bull-Motorsportberater Marko: "Es hat sich etwas geändert"

Red-Bull-Berater Helmut Marko schockt mit knallharter Einschätzung nach dem Freitags-Training in Zandvoort, während Heimheld Verstappen im Kies landet und McLaren davonzieht.

Die Alarmglocken schrillen bei Red Bull! Nach den enttäuschenden Trainingseinheiten in Zandvoort hat Helmut Marko eine Schock-Diagnose gestellt. Der Red-Bull-Berater erklärte McLaren für „unantastbar" und sieht sein Team nur noch im Kampf um Platz drei – ein dramatisches Eingeständnis vom einstigen Dominator der Formel 1.

McLaren dominierte am Freitag nach Belieben! In beiden Trainingssessions setzten die Papaya-Renner die Bestzeit, mit Lando Norris an der Spitze. Im ersten Training führte der Brite einen McLaren-Doppelsieg an, fast drei Zehntel vor Teamkollege Oscar Piastri. Auch in der zweiten Session war Norris nicht zu schlagen, während Fernando Alonso im Aston Martin überraschend auf Platz zwei landete – weniger als ein Zehntel hinter der Spitze!

Horror-Tag für Verstappen

Für Lokalmatador Max Verstappen lief dagegen gar nichts zusammen! Der dreifache Weltmeister patzte am Ende des ersten Trainings folgenschwer und strandete im Kiesbett von Kurve 1 – ein seltener Fehler des sonst so fehlerfreien Niederländers. In der zweiten Session reichte es für den Red-Bull-Star nur zu Platz fünf, weit entfernt von den McLaren-Zeiten. Verstappens Gesichtsausdruck in der Box sprach Bände!

Die große Überraschung des Tages: Aston Martin! „Aston Martin ist überraschend schnell", staunte selbst Marko, wie er zugab. Trotz des frühen Crashs von Lance Stroll in im zweiten Training bewies Fernando Alonso mit Platz zwei, dass mit dem grünen Renner zu rechnen ist. „Nach Budapest hat sich etwas verändert, das wirklich effektiv ist", analysierte Marko den plötzlichen Leistungssprung der Truppe aus Silverstone.

© Getty

Kampf ums Podium statt um Siege?

Die schockierendste Aussage des Tages kam jedoch vom sonst so selbstbewussten Marko: „Ich denke, es ist ein Kampf um Platz 3 zwischen Aston Martin, Mercedes und uns", so der Österreicher knallhart. Keine Rede mehr vom Kampf um Siege! Der 81-jährige Red-Bull-Berater wischte auch Spekulationen beiseite, dass Aston Martins Pace nur auf niedrigen Spritmengen oder speziellen Motor-Einstellungen basieren könnte. Hat Red Bull den Anschluss an die Spitze endgültig verloren? Die Fans in Zandvoort halten den Atem an!

Für Verstappen könnte der Heim-Grand-Prix zum Albtraum werden. Statt eines triumphalen Sieges vor heimischer Kulisse droht ein Kampf ums Podium. Kann der Weltmeister das Ruder noch herumreißen? Die Qualifikation am Samstag wird die nächste Bewährungsprobe!