hamilton
Hamilton im Urlaub mit rätselhafter Botschaft: "Licht der Liebe annehmen"

25.08.25, 17:37
Lewis Hamilton (40) nutzt die Sommerpause der Formel 1 nicht zum Ausruhen. Auf Instagram präsentierte er seinen gestählten Körper mit Sixpack – und wirkte dabei zugleich spirituell und nachdenklich. 

In einem Post schrieb der Ferrari-Pilot vom „Licht der Liebe und der Wahrheit“ und betonte, dass es für ihn keine freien Tage gebe. Er schreibt: "„Ich bin immer so dankbar für diese Zeit, für die Möglichkeit, mich auszuruhen und neue Kraft zu tanken. Ich habe viel darüber nachgedacht. Jeder von uns hat mit so vielen Herausforderungen zu kämpfen, sowohl individuell als auch global.“ 

Und Hamilton meint weiter, er empfehle,  „dass wir das Licht der Wahrheit und Liebe annehmen und auf uns selbst achten, damit wir uns besser um andere kümmern können. Wir dürfen nicht wegschauen. Wir müssen weitermachen, auch wenn es schwierig ist.“  

Trainingsfotos und Selbstzweifel

Die Fotos zeigen Hamilton beim schweißtreibenden Training. Dazu reflektierte er offen über seine Saison, die bislang nicht seinen Erwartungen entspricht. Im Ferrari ist der siebenfache Weltmeister nach 14 von 24 Rennen noch ohne Podestplatz, liegt mit 109 Punkten auf WM-Rang sechs.

Kritik und Rückendeckung

Nach dem Qualifying in Ungarn hatte Hamilton sich selbst im Boxenfunk als „nutzlos“ bezeichnet. Im Rennen kam er nicht über Platz zwölf hinaus, während Teamkollege Charles Leclerc Vierter wurde. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur stärkte Hamilton den Rücken: „Er ist nicht demotiviert, sondern frustriert. Das ist bei Spitzensportlern nach Rückschlägen normal. Wir arbeiten alle in die gleiche Richtung.“

Hoffnung auf Besserung

Einen kleinen Lichtblick gab es für den Briten immerhin mit einem Sprintsieg. Doch in den Hauptrennen läuft es für Hamilton im roten Boliden noch nicht rund. Die nächste Chance bietet sich am kommenden Wochenende beim Grand Prix in den Niederlanden.

