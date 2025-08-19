Alles zu oe24VIP
© Getty

Große Ehre

Formel-1-Star bekommt Tribüne bei Heimrennen

19.08.25, 09:30
Teilen

Bei seinem nächsten Heimrennen wird einem aktuellen Formel-1-Pilot eine große Ehre zuteil: Er erhält seine eigene Tribüne.

Die Formel 1 boomt weiter. Seit der US-Markt erobert wird, erlebt die Königsklasse des Motorsport einen regelrechten Hype. Der Hollywood-Blockbuster von Brad Pitt zeigte dies erneut auf. Die aktuellen Fahrer zählen zu den Popstars der Sportwelt.

Einer der absoluten Fan-Lieblinge bekommt nun bei seinem nächsten Heimrennen die nächste große Ehre. Denn bei seinem Heimrennen wird sogar eine Tribüne nach ihm benannt.

Die Rede ist allerdings nicht etwa von siebenfach Weltmeister Lewis Hamilton oder Red-Bull-Star Max Verstappen. Es handelt ischsich um WM-Leader Oscar Piastri. Beim GP von Australien in Melbourne wird die Tribüne auf der Start-Ziel-Gerade zum "Piastri Grandstand".

Erster Weltmeister seit 1980?

Down Under träumen die Motorsport-Fans vom ersten heimischen Weltmeister seit 1980 Alan Jones. Im Albert Park wäre er allerdings nicht die einzige australische Ikone, die einen Tribünennamen erhält. Diese Ehre wurde bereits Jack Brabham, Arthur Waite, Jones, Daniel Ricciardo und Mark Webber zuteil.

"Das fühlt sich nicht real an" postete der McLaren-Star in einer ersten Reaktion.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
